Santo Tomás impulsa la formación de Técnicos en Salud con foco preventivo e innovador

El sistema de salud en Chile enfrenta una presión creciente por el envejecimiento acelerado de la población, el aumento de las enfermedades crónicas y los problemas de salud mental. A este escenario se suman brechas territoriales que siguen influyendo en el acceso, la oportunidad y la calidad de la atención según el lugar de residencia de las personas.

La transformación del sistema de salud no depende solo del avance tecnológico, sino también del fortalecimiento de capacidades humanas, del trabajo interdisciplinar y de la innovación aplicada a realidades locales.

En ese contexto, el Centro de Formación Técnica Santo Tomás impulsó un proceso de rediseño e innovación curricular en sus carreras de Técnico en Enfermería, con el objetivo de ofrecer una formación que prepare a los estudiantes para enfrentar los desafíos futuros del sector salud mediante una experiencia educativa con enfoque práctico y actualizado.

Este proceso incorpora la metodología de Simulación Clínica y se inspira en el marco de cualificaciones, donde destacan elementos como la Salud Digital y Certificaciones de ChileValora, además de una línea de innovación y emprendimiento.

"En Santo Tomás estamos comprometidos con la formación de personas que buscan impactar desde temprano en las comunidades, innovar con sentido social y ser protagonistas de la transformación del sistema de salud del país. Además, a través de actividades como el VII Congreso Internacional de Técnicos en Salud, estimulamos el pensamiento creativo y la presentación de soluciones innovadoras en salud", comentó Andrea Herrera, Directora Nacional del Área de Salud y Salud Bucal del CFT Santo Tomás.

Más allá del aula, Santo Tomás promueve el desarrollo de proyectos colaborativos de innovación, aprendizaje práctico y vinculación con el medio, conectando a sus estudiantes con problemas vigentes del sistema, los cuales demandan:

Integrar a los territorios y comunidades como actores activos en la promoción del autocuidado y la salud preventiva a lo largo de la vida, con el fin de reducir la carga futura del sistema.

Desarrollar nuevas experiencias en salud que aseguren calidad, trazabilidad y continuidad de los cuidados entre los distintos niveles de atención.

Impulsar soluciones digitales interoperables, seguras y centradas en las personas que permitan disminuir la brecha de acceso a la salud.

La salud del futuro se construye hoy, desde las aulas, los territorios y el protagonismo de jóvenes que entienden la salud como un proceso integral, cercano y con impacto significativo.

