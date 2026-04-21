SAP House Chile 2026 reunió a más de 800 clientes en torno a IA, datos y sostenibilidad

Durante cinco días, SAP reunió a más de 800 clientes y prospectos, representantes de más de 250 empresas y 25 partners en una nueva edición de SAP House Chile 2026, consolidándose como un espacio clave para entender cómo la inteligencia artificial, los datos y la sostenibilidad están transformando la forma en que operan las organizaciones.

El encuentro, realizado en La Golondrina, ofreció una experiencia inmersiva con charlas, mesas de trabajo, demostraciones tecnológicas y más de 20 historias de clientes, donde empresas de distintos sectores compartieron cómo están integrando estas capacidades en sus procesos críticos de negocio para ganar eficiencia, resiliencia y competitividad.

Entre las organizaciones que presentaron sus casos destacaron Fundación Arturo López Pérez, Oxiquim, Capel, Komatsu Cummins, Concha y Toro, Universidad de los Andes y NS Agro, quienes abordaron desafíos como la optimización de la cadena de suministro, cumplimiento regulatorio, trazabilidad y sostenibilidad operativa.

En un contexto global marcado por la incertidumbre económica y regulatoria, uno de los ejes centrales fue cómo la tecnología se ha convertido en un habilitador clave para la toma de decisiones. En esa línea, la sostenibilidad dejó de ser un desafío aislado para integrarse directamente en la operación, apalancada por datos confiables y soluciones basadas en inteligencia artificial.

"Hoy las empresas están enfrentando un entorno cada vez más complejo, y la única forma de responder es con información confiable, procesos integrados y tecnología que permita tomar mejores decisiones", señaló Claudia Boeri, presidenta de SAP para Multi-Country Latin America & the Caribbean.

El evento también evidenció cómo la inteligencia artificial está redefiniendo los procesos de negocio. Lejos de ser solo una tendencia, su impacto depende de la capacidad de las organizaciones de integrar con datos y aplicaciones en un sistema unificado, permitiendo escalar su uso con gobernanza, seguridad y cumplimiento.

En ese contexto, Patricio Martínez, gerente general de SAP Chile, destacó: "Las empresas ya no están preguntando si deben adoptar inteligencia artificial, sino cómo hacerlo de manera efectiva, conectándola con sus datos y procesos para generar valor real".

SAP House Chile también permitió visualizar el rol de soluciones como SAP Business Suite y SAP Cloud ERP, que integran aplicaciones, datos e inteligencia artificial en un solo ecosistema, habilitando una gestión más eficiente y decisiones en tiempo real.

Más que un evento, SAP House se posicionó como una plataforma para conectar a empresas, partners y líderes en torno a los desafíos actuales, evidenciando que la transformación empresarial ya no es una discusión de largo plazo, sino una necesidad inmediata.

Con una agenda centrada en la innovación aplicada, esta edición dejó en evidencia que el futuro de los negocios se construye sobre un ciclo virtuoso entre aplicaciones, datos e inteligencia artificial, donde la tecnología no solo optimiza procesos, sino que impulsa crecimiento sostenible y ventaja competitiva.

Inteligencia artificial, datos y sostenibilidad marcaron la agenda del encuentro, donde empresas conocieron casos reales de transformación y nuevas soluciones para mejorar productividad y competitividad.

Este es un contenido presentado por SAP.