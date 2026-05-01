Show de 31 Minutos reunió a 230 mil personas en el Zócalo de Ciudad de México

El Gobierno de la Ciudad de México reportó que 230.000 personas asistieron al concierto del espectáculo musical de títeres de los chilenos 31 Minutos celebrado esta noche en el Zócalo de la capital mexicana.

"Más de 230.000 personas disfrutamos y cantamos en el Zócalo de la Ciudad de México con el show de marionetas más grande del mundo, 31 Minutos", apuntó en un mensaje la alcaldesa de la capital mexicana, Clara Brugada.

En el marco del Día del Niño, que en México se festeja el 30 de abril, la plaza pública y política más grande del país se llenó de música, humor, risas, imaginación y de personajes entrañables, quienes entretuvieron a chicos y grandes, quienes cantaron y se divirtieron por igual.

El popular programa chileno presentó a sus personajes el conductor del noticiero Tulio Triviño, el reportero Juan Carlos Bodoque y el productor Juanín Juan Harry, quienes estuvieron acompañados por otros personajes como Patana y Calcetín con Rombos Man, entre otros.

Acostumbrados al set de televisión y a presentaciones en teatros, el espectáculo de 31 minutos en el Zócalo capitalino fue de gran formato y combinó música, comedia y el conocido estilo del noticiero de 31 Minutos que registró una duración cercana a las dos horas.

"Hola amigos, soy Tulio Triviño, y esta es una transmisión especial de '31 minutos' desde el Zócalo de la Ciudad de México", declaró el presentador del programa al inicio del concierto ante los gritos de la multitud, con miles de infantes entre ellos.

En tanto, en un comunicado, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que el concierto gratuito "concluyó con saldo blanco -es decir, sin lesionados- y sin incidentes".

La dependencia precisó que los asistentes disfrutaron de una jornada cultural y recreativa en un ambiente familiar, ordenado y seguro, coreando y disfrutando los éxitos del espectáculo chileno, gracias a trabajo coordinado entre las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.

Explicó que desde varias horas antes, se implementaron acciones de organización, acompañamiento y vigilancia para garantizar la movilidad peatonal, el acceso seguro a la plaza pública y el adecuado desarrollo del espectáculo.