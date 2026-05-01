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Tópicos: Magazine | Streaming

Netflix anuncia íntimo documental sobre Gustavo Cerati

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La producción llegará al streaming en 2027.

Netflix anuncia íntimo documental sobre Gustavo Cerati
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La plataforma Netflix anunció el desarrollo de un íntimo e inédito documental sobre Gustavo Cerati, el mítico músico argentino que lideró Soda Stereo.

Producida por su hermana Laura Cerati, la obra busca ofrecer "una perspectiva fresca y auténtica que transportará a la audiencia directamente al mundo personal de Cerati" a través de entrevistas de sus excolaboradores y excompañeros de banda.

"Este documental significa poder resumir la vida única de un ser que llegó a contagiar su pasión a muchos a través de su poesía y su música. Un hombre con los pies sobre la tierra y, al mismo tiempo, con mucho vuelo propio y creatividad", indicó Laura Cerati.

La cinta es dirigida por Picky Talarico, quien dirigió la exitosa serie documental "Rompan Todo: La historia del rock en América Latina".

El estreno del documental sobre Gustavo Cerati en Netflix se producirá en 2027.

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