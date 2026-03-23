Una boca feliz es una vida feliz: el crucial mensaje de los expertos en el Mes de la Salud Bucal

El 20 de marzo es la fecha instaurada por la Federación Dental Internacional (FDI) para conmemorar el Día Internacional de la Salud Bucal, y en este marco Pepsodent reafirma su compromiso con la promoción de hábitos de higiene oral en todas las etapas del ciclo de vida.

Bajo el lema de la FDI "una boca feliz, es una vida feliz", se pone en el centro la relevancia del cuidado bucal como parte esencial del bienestar integral. Esta mirada entiende la salud oral como un aspecto que comprende a otras áreas que van más allá de la boca propiamente tal, siendo abordada desde una perspectiva integral, y que tiene un alto impacto a lo largo de las distintas etapas de la vida: infancia, juventud, adultez y tercera edad.

Como parte de este compromiso, Pepsodent mantiene una alianza estratégica con el Colegio de Cirujanas y Cirujanos Dentistas de Chile (CCCDCh), con el objetivo de fortalecer la educación y el acceso a información confiable sobre salud bucal en el país. En esta línea, ambas organizaciones buscan amplificar los recursos, materiales educativos e iniciativas impulsadas por la FDI a nivel global, acercándolos a la comunidad chilena.

"Desde Unilever creemos que la salud bucal es un pilar fundamental del bienestar general. A través de Pepsodent, trabajamos para promover hábitos saludables desde la infancia hasta la adultez mayor, porque estamos convencidos de que una boca sana impacta positivamente en la salud física, mental y social de las personas", señaló Sonia Coscia Gerente de Marketing de Personal Care, en Unilever Chile.

El Día Internacional de la Salud Bucal busca generar conciencia sobre la importancia de mantener una correcta higiene oral, fomentar controles odontológicos periódicos y promover políticas públicas orientadas a la prevención. En este contexto, Pepsodent y el CCCDCh hacen un llamado a la comunidad a adoptar hábitos simples pero fundamentales, como el cepillado al menos dos veces al día con pasta dental con fluór, el uso de hilo dental y las visitas regulares al dentista.

Cabe señalar que este 20 de marzo, en la sede del CCCDCh, se realizará un encuentro para elevar la conversación sobre este tema tan importante en la salud de las personas.

En este marco, desde el Colegio de Dentistas de Chile hacen un llamado claro: "La salud comienza por la boca". Una boca sana no solo significa una sonrisa bonita. Significa mejor salud, mejor alimentación, más bienestar y más calidad de vida. Es por eso que reforzamos la importancia de prevenir, educar y garantizar acceso oportuno a la atención odontológica para todas las personas.

Cuidar la salud bucal es una tarea de todos: de las personas, de los equipos de salud y de las políticas públicas. Este 20 de marzo recordemos algo fundamental: "una boca sana es la puerta de entrada a una vida más saludable y cuidar la boca es cuidar la vida".

Porque una boca saludable no solo permite sonreír con confianza, sino también vivir plenamente cada etapa de la vida, Pepsodent reafirma este Mes de la Salud Bucal su propósito: contribuir a que más personas puedan disfrutar de una vida más feliz a través del cuidado diario de su sonrisa.

Este es un contenido presentado por Pepsodent.