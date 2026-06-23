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Tópicos: Cultura | Arte

Artistas del Barrio Yungay expondrán en el Centro Cultural La Moneda

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Los días 10, 11 y 12 de julio el Centro Cultural La Moneda recibirá a más de 50 artistas del Barrio Yungay, que llevarán al recinto talleres, exposiciones, lanzamientos editoriales, música en vivo y actividades participativas para todas las edades.

Las actividades -todas gratuitas- son organizadas por el grupo Artistas Yungay, a través del Programa de Apoyo para Organizaciones Culturales Colaboradoras del Estado (PAOCC), y buscan visibilizar y fortalecer el trabajo creativo desarrollado en el barrio, de reconocida riqueza cultural.

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