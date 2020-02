Una foto de un edificio con forma de pez, ubicado en Valencia, España, fue premiada como la ganadora a las mejores imágenes de edificios de 2019. "Dado el reflejo del agua en la noche, la arquitectura del edificio muestra la figura de un pez, quizá prehistórico pero con el corazón aún latiendo", dice la descripción del concurso "The Art of Building Photographer of the Year". Hay escenas de República Checa, el metro de Moscú y un puente en Portugal.

LEER ARTICULO COMPLETO