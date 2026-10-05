La Unión: Muestra reunirá 120 mil retratos tomados entre 1952 y 1976

El Archivo de La Unión inaugurará este 7 de octubre la cuarta edición de "Los Retratos del Estudio Real", con 120 mil fotografías tomadas por Gonzalo "Chalo" Carrasco entre 1952 y 1976.

La muestra incorpora 40 mil nuevos retratos digitalizados. Los visitantes podrán buscar imágenes de familiares y conocidos, compartir recuerdos en audio y retratarse en un espacio inspirado en los antiguos estudios.

La exposición podrá visitarse hasta el 19 de diciembre, de miércoles a sábado, entre las 11:00 y las 19:00 horas, en el Teatro del Club Alemán de La Unión, con acceso por calle Serrano, entre Comercio y Letelier.