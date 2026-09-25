A los 86 años falleció la pintora y dibujante Carmen Aldunate

La destacada pintora y dibujante chilena Camen Aldunate falleció a los 86 años, dejando atrás una celebrada obra marcada por la representación de la figura femenina.

Su fallecimiento fue informado este viernes por el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), lamentando la partida de la "artista fundamental de la pintura chilena" nacida en Viña del Mar y "cuya obra ocupa un lugar significativo en la Colección del Museo Nacional de Bellas Artes y otras importantes colecciones de entidades públicas y privadas".

"A lo largo de más de seis décadas de trayectoria, desarrolló un lenguaje propio, marcado por la representación de la figura humana y, especialmente, de mujeres que habitan sus pinturas con una profunda carga simbólica y psicológica", escribió el museo en sus redes sociales.

Por su parte, el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, lamentó el fallecimiento de Aldunate en su cuenta de la red social X, a quien describió como "una de las artistas más influyentes de la historia del arte chileno y latinoamericano".

"Destacada pintora y dibujante chilena, referente de la neofiguración latinoamericana. Con más de seis décadas de trayectoria, dejó una profunda huella en las artes visuales de nuestro país", escribió Undurraga.

Pintora, dibujante, ilustradora y profesora, comenzó su carrera a los 17 años al estudiar arte en la Universidad Católica y continuar su formación en la Universidad de Chile, los primeros pasos de una trayectoria que abarcó seis décadas y con exposiciones tanto en Chile como a nivel internacional, incluyendo el Museum of Modern Art de Nueva York.

En sus trabajos, las mujeres se transformaron en una figura persistente al centro de su pintura, destacando los rostros y cuerpos envueltos en ropajes. Aldunate aseguraba ser "rupturista" por venir de una familia donde se respeta de sobremanera a la mujer, lo cual inspiró su obra.

Nombrada en 2004 como miembro de número de la Academia de Bellas Artes del Instituto de Chile, fue distinguida a lo largo de su carrera con el Primer Premio de Dibujo del Salón Oficial en Santiago (1974), el Primer Premio de Dibujo de la Bienal de Valparaíso (1975) y el Primer Premio de la Bienal de Punta del Este en Uruguay (1978).

Durante los últimos años, enfrentó la pérdida de la vista debido a un diagnóstico de degeneración ocular. "Me estoy quedando ciega", declaró al conversar con Cooperativa en 2020.