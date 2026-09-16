Con sombrero y manta de huaso, el Presidente José Antonio Kast dio el puntapié inicial a las celebraciones de Fiestas Patrias al encabezar, la noche de este miércoles, la inauguración oficial de las fondas del Parque O'Higgins, en la comuna de Santiago.

Acompañado por la primera dama, María Pía Adriasola, quien vestía un elegante traje blanco, el Jefe de Estado protagonizó el tradicional primer pie de cueca —seguido de un segundo esquinazo—, para cumplir el emblemático rito republicano que marca el inicio de los festejos dieciocheros en la capital.

La performance del Mandatario se vio correcta, conservadora, fiel a los pasos del baile nacional, pero algo tiesa, sin derrochar mayor gracia.

En la comparación, el alcalde Mario Desbordes -sobre quien estarían puestas "todas las miradas", según habría bromeado poco antes el propio Kast- danzó con mayor gracia, mientras que el delegado Germán Codina y el gobernador Claudio Orrego aprovecharon su tiempo -más acotado- para transmitir energía y lucir movimientos de mayor desenfado.

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