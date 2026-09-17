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Brutal riña en fondas de Coronel a solo tres horas de su inauguración

Publicado: | Fuente: Cooperativa Regiones
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Una brutal riña ocurrió previo a la inauguración de las fondas de la comuna de Coronel, en la Región del Biobío, donde un grupo de personas se agredió con elementos contundentes.

En el registro se aprecia una discusión inicial entre dos sujetos, que escaló rápidamente a los golpes y derivó en la intervención de terceros. Pese a la violencia registrada, el incidente no fue denunciado a las autoridades.

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