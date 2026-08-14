Recuperan obras de Renoir, Matisse y Cézanne, robadas en Italia

Autoridades italianas recuperaron tres obras de Cézanne, Renoir y Matisse, valoradas en más de 9 millones de euros, y que fueron robadas en marzo a la Fundación Magnani-Rocca, una de las colecciones privadas más importantes del país europeo.

Las piezas fueron localizadas durante una serie de registros ordenados por la Fiscalía de Parma; entre ellas "Tasse et plat de cerises", de Paul Cézanne, un dibujo a lápiz y acuarela sobre papel blanco de 38 por 49 centímetros, cuyo valor estimado es de 6 millones de euros.

También fue localizado "Les Poissons", un óleo sobre lienzo de 40 por 51,5 centímetros de Pierre-Auguste Renoir, firmado y fechado en la parte inferior derecha con la inscripción "Renoir 1917", y cuyo valor se estima en unos 3 millones de euros.

La tercera pieza es "Odalisque sur la terrasse", una aguatinta en color sobre papel del artista Henri Matisse, valorada en unos 20.000 euros.

El robo se produjo durante la noche del 22 al 23 de marzo en la villa de la Fundación Magnani-Rocca, que alberga la colección reunida por el crítico musical y escritor italiano Luigi Magnani (1906-1984).

Las cámaras de seguridad registraron a dos individuos encapuchados y provistos de linternas mientras irrumpían en la sala donde se exhibían las tres piezas, mientras un tercer cómplice los esperaba en el exterior.