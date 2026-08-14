Cambio de gabinete: Kast nombrará hoy al reemplazante de Natalia Duco

El Presidente José Antonio Kast concretará este viernes un cambio de gabinete para nombrar al reemplazante de Natalia Duco en el Ministerio del Deporte, según fuentes de Palacio recabadas por Cooperativa.

El ajuste se realizaría cerca del mediodía en el Palacio de La Moneda, desde donde se espera que el Mandatario entregue declaraciones tras participar durante la mañana en una actividad junto a la ministra de Salud.

Consultada durante la actividad, la titular de Salud afirmó que aún no había sido convocada a la sede de Gobierno.

Duco dejó el cargo junto al subsecretario Andrés Otero en medio de la polémica por el uso de un automóvil fiscal para asistir a una actividad que fue denunciada como privada ante la Contraloría General de la República.

La exministra sostuvo que se trató de una reunión de trabajo; sin embargo, posteriormente se difundió un video que la mostraba en un festejo con karaoke, asado y bebidas. El registro generó molestia en el Ejecutivo y precipitó la salida de ambas autoridades.

De acuerdo con fuentes de Palacio, el cambio de gabinete estará acotado a la designación de quien asumirá la conducción del Ministerio del Deporte.