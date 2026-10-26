U. de Chile pidió en la Cámara reponer fondos para la Gran Sala Sinfónica Nacional

Ante la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados, la rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, y la directora del Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC), Dominique Thomann, pidieron a los legisladores "reponer la glosa que financia las actividades y la programación de la Gran Sala Sinfónica Nacional", detalló la Casa de Bello.

Según la universidad estatal, "el aporte, que en 2026 alcanzó los $2.165 millones, equivale a $2.225 millones en moneda de 2027".

"La construcción de esta sala, que costó $40 mil millones, fue un esfuerzo de la comunidad. Por eso creemos que es razonable pedirle al Estado que nos apoye en la operación (...) confiamos en que, a partir del trabajo que estamos realizando con el Ministerio de las Culturas, podamos reponer esta línea de financiamiento", dijo Mizala a los diputados.