El futuro judicial de Flávio Bolsonaro se nubla tras su derrota electoral

El senador ultraderechista Flávio Bolsonaro enfrenta un complicado panorama judicial tras su derrota en las elecciones presidenciales brasileñas, con investigaciones abiertas en su contra por delitos como blanqueo de capitales, y sin poder salir del país por orden de un juez.

El primogénito del exmandatario Jair Bolsonaro perderá, además, su escaño en la Cámara Alta en febrero próximo, cuando arrancará la nueva legislatura.

Abogado de profesión, Flávio abandonó su carrera parlamentaria para lanzarse a la Presidencia ungido por su padre, quien se encuentra inhabilitado, condenado y en prisión domiciliaria por tramar un golpe de Estado tras perder la reelección en 2022 frente a Lula.

Al igual que el padre, el hijo también perdió en segunda vuelta ante el líder progresista (52 % - 48 %), e inicialmente tampoco reconoció su derrota en las urnas.

Así, a partir de 2027, será la primera vez desde 2003 que no ejercerá un cargo público. Flávio cuenta con más de 20 años de vida pública a sus espaldas como diputado regional de Río de Janeiro (2003-2019) y senador (2019-2027), periodo en el que se ha visto envuelto en diversos escándalos.

Ninguno de los casos ha llegado a juicio hasta el momento.

Fraude financiero en producción de documental

Actualmente, Flávio, de 45 años, enfrenta dos investigaciones en su contra: figura como investigado en la Corte Suprema en un caso sobre el presunto financiamiento ilegal de una película sobre su padre. La Policía halló indicios contra él por corrupción, blanqueo de capitales y evasión de divisas.

Las sospechas giran en torno a los pagos millonarios de Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master y actualmente en prisión preventiva por un enorme fraude financiero, supuestamente destinados a producir "Dark Horse", una película inspirada en la vida de Jair.

En diversos audios, Flávio pidió 134 millones de reales (casi 26 millones de pesos chilenos) al banquero, a quien se refirió como un "hermano", para financiar el largometraje. El senador afirma que la negociación con Vorcaro transcurrió dentro de la legalidad.

Según las autoridades, Vorcaro pagó casi la mitad de dicho monto, pero la Policía cree que ese dinero fue a parar a cuentas de Estados Unidos ligadas a la familia Bolsonaro para beneficio personal.

Red de apuestas deportivas

Por otro lado, en vísperas de la segunda vuelta electoral, los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo revelaron que Flávio es investigado en el Supremo en una segunda causa por supuesto lavado de dinero.

En el centro de ese caso está Willer Tomaz, abogado y amigo cercano de Flávio, señalado como el operador de un entramado societario con movimientos financieros sospechosos, relacionados con el mundo de las apuestas deportivas.

Según la Policía, citada por la prensa, Flávio llegó a constar como usuario con amplios permisos de acceso a una cuenta compartida con Tomaz, quien también está en la mira de las autoridades por un escándalo de corrupción relacionado con descuentos indebidos en las pensiones de millones de jubilados.

En ese marco, el juez del Supremo Alexandre de Moraes, que instruyó el juicio que llevó a prisión a Jair Bolsonaro, ordenó a Flávio entregar sus pasaportes -incluido el diplomático-, según denunció este lunes el senador en sus redes sociales.

Su victoria electoral hubiera supuesto un freno a las dos investigaciones, ya que los jefes de Estado brasileños no pueden ser responsabilizados, durante la vigencia de su mandato, por actos anteriores a su investidura.

Además, la mayoría de los juristas considera que, estando en la Presidencia, ni siquiera podrían avanzar esas investigaciones con miras a presentar eventualmente una denuncia cuando dejara el cargo, como indicó a EFE Luisa Ferreira, doctora en Derecho y profesora de la Fundación Getulio Vargas (FGV).