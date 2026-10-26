¡Con el ganador del Balón de Oro! Aníbal Mosa se lució con foto junto a Harry Kane

Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo, acompañó a Vozinha en la ceremonia del Balón de Oro y aprovechó la instancia para tomarse fotos con varias estrellas del fútbol mundial, incluyendo con el gran ganador de la noche, el inglés Harry Kane.

Justo tras el anuncio de Kane como ganador, en las redes sociales publicaron la selfie de Mosa con Kane, estrella de Bayern Munich, y detrás de ellos, un poco borroso se ve a una leyenda, Gary Lineker.

Además de Harry Kane, Mosa también se tomó fotos con Marc Cucurella, Joan García, Rodri, Bukayo Saka, Lamine Yamal, Yan Diomandé y el técnico Mikel Arteta; y también con leyendas como Fabio Capello y Luis Figo.