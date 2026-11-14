Filsa 2026: familias destacan la feria como panorama para acercar a los niños a la lectura

La Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA) continúa recibiendo visitantes en la Estación Mapocho, donde familias y lectores han aprovechado el fin de semana para recorrer sus stands.

En su segunda jornada, los asistentes destacaron la organización del evento y la variedad de espacios disponibles, valorando también que la feria se presente como una alternativa de panorama familiar.

Algunos visitantes incluso señalaron que asistir se ha convertido en una tradición, destacando el aumento de stands y la oferta de actividades dirigidas a los niños, como una forma de incentivar la lectura desde temprana edad.

Libros y música entre las actividades de FILSA

Asimismo, la feria contempla presentaciones musicales, lanzamientos de libros, cuentacuentos y talleres para distintos públicos. Entre las actividades de este sábado destaca la presentación de "The Beatles: Influencers en Chile", del escritor Julio San Martín.

"The Beatles: Influencers en Chile tiene que ver con todo el gran impacto que logró en nuestro país a pesar de que jamás vinieron a Chile. Me di el trabajo de ir a entrevistar a personajes que nacieron con este boom, como por ejemplo Germaín de la Fuente de Los Ángeles Negros, donde me dice que: 'Pero si nosotros éramos los Beatles de Latinoamérica, así nos decían'", explicó el autor a Cooperativa.

La FILSA permanecerá abierta hasta el domingo 22 de noviembre. La entrada durante el fin de semana cuesta $4.500, mientras que los menores de 12 años pueden ingresar gratuitamente.