Mirosevic acudirá al Consejo para la Transparencia por los decretos entregados por el Gobierno

El senador Vlado Mirosevic (PL), presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, confirmó que recurrirá al Consejo para la Transparencia tras la entrega de los decretos relacionados a las rebajas de condenas firmados por el Ministerio de Justicia, los que llegaron en estado reservado.

La cartera entregó esta semana más de 300 decretos relacionados a la disminución de penas, correspondientes al período 2022-2026, de los que 17 llevan la firma del ministro Fernando Rabat y no fueron precedidos por un fallo de la Corte Suprema.

La Comisión solicitó estos documentos para avanzar en la discusión de los proyectos que buscan modificar el sistema de rebajas de condena. El senador Mirosevic señaló que "el ministro Rabat se demoró 20 y tantos días en entregarnos los decretos. No hay una justificación técnica para tanta demora. Los decretos estaban en los computadores del ministerio, ¿por qué se demoraron tanto?".

"Pero una vez que los entregaron, lo entregaron calificándolos de reservado. Y nosotros tenemos que recibirlo en el Senado y no los podemos recalificar, porque eso depende de quién lo entrega", acusó.

En esa línea, aseguró que "el día lunes vamos a recurrir al Consejo para la Transparencia para que se pronuncie sobre si es correcto o no la calificación de reservado, porque los nombres de las víctimas en los documentos vienen tachados, por lo tanto, ya está resguardada".

La situación se enmarca en la discusión de la acusación constitucional contra el ministro Rabat por la oposición, presentada esta semana.

Asimismo, una investigación del medio Reportea reveló que el secretario de Estado les redujo la condena a tres violadores de los derechos humanos durante la dictadura; mientras, en el Gobierno de Sebastián Piñera, el entonces ministro de Justicia Hernán Larraín firmó la rebaja de condena a al menos otros 19 criminales.