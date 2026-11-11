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Tópicos: Cultura | Literatura | Ferias del Libro

Filsa celebra 45 años: feria tiene entradas gratuitas durante la semana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tradicional evento literario se inaugura el viernes 13 de noviembre, en la Estación Mapocho.

Filsa celebra 45 años: feria tiene entradas gratuitas durante la semana
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La Feria del Libro de Santiago (Filsa) tendrá su edición 2026 entre los días 13 y 22 de noviembre, en el Centro Cultural Estación Mapocho, y celebrando sus 45 años de vida.

Organizado por la Cámara Chilena del Libro, el evento literario contempla actividades diarias entre las 11:00 y 20:30 horas y dos tipos de ingresos: acceso gratuito entre lunes y viernes; y con entrada general de 4.500 pesos los días sábado y domingo, y considerando el no pago de los menores de 12 años.

La lista de autores que estarán presentes incluye nombres como Katya Adaui (Perú), Pabla Thomen (Paraguay), Emanuel Bremermann (Uruguay), Felipe Núñez Mestre (Colombia), Mercedes Halfon (Argentina), Andrés Cadena (Ecuador), Jacques Fux (Brasil) o los chleenos Abelrdo León y Brando Chace.

"Bajo el lema 'Conecta', Filsa 2026 busca fortalecer los vínculos entre los distintos integrantes del ecosistema literario, promoviendo la interacción entre autores, editores, librerías y un público de todas las edades. Además, busca fomentar la articulación del sector editorial y mantener vivo el hábito de la lectura entre las nuevas generaciones", detalló la organización.

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