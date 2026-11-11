Hacienda: El diésel ha tenido subsidio directo de 170 pesos por litro en últimos meses

El jefe de asesores del Ministerio de Hacienda, Tomás Bunster, destacó en Cooperativa los esfuerzos del Gobierno para enfrentar el alza de los combustibles, cuando gremios de camioneros se mantienen paralizados y exigen una respuesta más contundente.

Consultado en El Diario de Cooperativa por la oferta del Ejecutivo para poner fin a la protesta, que implica acotar las subidas inmediatas, el funcionario relevó que "las decisiones siempre se han tomado ponderando adecuadamente la situación fiscal y lo que se puede prever del conflicto (en Medio Oriente), y nos pareció que este era el momento oportuno".

Dicho esto, relevó que "en los últimos tres meses, el esfuerzo de contención ha sido súper importante, (y representa el desembolso de) 1,1 billones de pesos. El precio del diésel, por ejemplo, ha dejado de recaudar impuesto específico en las últimas 17 semanas".

"Por cada litro que se echa en una bencinera, el diésel ha tenido un subsidio directo del fisco de 170 pesos, y eso es muy importante", puntualizó.

Por ende, Bunster desestimó la propuesta de la bancada UDI, que busca reducir en un 50% el impuesto específico a los combustibles, ya que "no tendría ningún efecto" en el caso del diésel, e insistió que "no se está recaudando un peso de los 110 que le corresponden normalmente".

A la vez, observó que si bien dicha alternativa tendría efecto en las gasolinas, "hoy en día, están mostrando un comportamiento que se va a revertir, y también han estado cercanas a tener impuesto específico cero en octubre".

De hecho, apuntó que en la actualidad, "la gasolina cuesta siete pesos menos de lo que costaría si se hubiera operado el Mepco sin el llamado 'bencinazo'. Estaríamos en exactamente el mismo escenario, pero con una situación fiscal muchísimo mejor".