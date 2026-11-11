Segundo día de paro: Más gremios de camioneros evalúan unirse a la manifestación

Las confederaciones de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) y del Transporte de Carga (CNTC), junto a la Federación de Transportistas de Carga del Biobío, sostendrán un encuentro este martes, con el fin de abordar las alzas del diésel y decidir si se suman al paro del sector que comenzó ayer lunes.

La cita está convocada para las 9:30 horas en la comuna de San Pedro de la Paz, y se espera que los transportistas debatan los escenarios que se presentan por causa de los sucesivos aumentos de precios de los combustibles, que han elevado los costos del diésel por encima del 60%.

En forma previa, la CNDC -que preside Juan Araya- realizó un consultivo y congreso nacional la semana anterior con asistencia de altos funcionarios del Ministerio de Hacienda.

La asamblea también tendrá en su agenda la propuesta de los gremios de un mecanismo de traspaso de los sobrecostos del diésel a los generadores de carga, denominado "fuel surcharge".

También se espera que se discuta la proposición de siete puntos hecha por el Gobierno a los camioneros hace algunas semanas, como un mecanismo de cálculo específico del diésel para negociar tarifas con los mandantes y créditos con garantía Fogain.

En la víspera, el Gobierno confirmó que continuará las negociaciones con los gremios, luego de que fallara el primer contacto ocurrido por la tarde entre los organizadores y representantes del Ministerio de Transportes.

De momento, se espera que el ministro de Interior, Claudio Alvarado, reciba a los dirigentes de las principales organizaciones que llamaron a paro: las confederaciones de Transportistas Fuerza del Norte y de Dueños de Camiones de la Zona Centro Sur.

Incidencias en el tránsito

En la Región Metropolitana, camioneros circulan a baja velocidad por la Ruta 5, específicamente a la altura del terminal de buses Colón, donde varias máquinas se encuentran detenidas en una pista de circulación.

Se trata de una treintena de buses interprovinciales que desde ayer son parte de la paralización, causando una alta congestión vehicular en ese punto de la comuna de San Bernardo, que unos tres funcionarios de Carabineros intentan solucionar dentro de lo posible.

Hay otro grupo de transportistas estacionado en una pista en el sector de Lo Herrera y Los Naranjos, muy cerca del río Maipo, y un tercero en la misma calzada de la Ruta 5, pero a la altura de la comuna de Paine.

En la Región del Biobío, en tanto, se reporta una adhesión mucho mayor al paro en lo que respecta a la cantidad de máquinas presentes en las distintas rutas, y los camiones están bloqueando las salidas de los sectores donde están los contenedores, alterando el normal funcionamiento de los puertos.