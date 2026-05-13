Furia del Libro tendrá masiva participación de editoriales regionales y extranjeras

El mes de mayo terminará con un hito literario, pues entre los días 28 y 31 el Centro Cultural Estación Mapocho albergará la primera edición del año de La Furia del Libro 2026, que alcanza un récord histórico y recibirá por primera vez una masiva participación de editoriales extranjeras y regionales.

La organización anticipa que se reunirán más de 330 editoriales, superando ampliamente las cerca de 270 que participaron en la anterior versión, lo que "no solo refleja la consolidación de la feria como la más importante del país, sino también su compromiso con la descentralización y la apertura internacional".

Así, por primera vez "la furia" contará con cerca de 60 editoriales internacionales, la cifra más alta en su historia, junto a 110 editoriales regionales que estarán exponiendo sus libros, ya sea de manera independiente o integrando los mesones colectivos territoriales.

A nivel internacional, participarán sellos provenientes principalmente de Argentina, España y Perú, además de representantes de Uruguay, Colombia y Andorra; y entre ellos se cuentan Libros del KO, Chai, Concreto, Bellaterra Edicions, Verso Libros, Zahorí Books, Godot, Fiordo y Pesopluma.

Mesones regionales: apuesta concreta por la descentralización

Uno de los ejes principales de esta convocatoria es el fortalecimiento de los llamados mesones regionales: 10 espacios que reunirán a ocho agrupaciones editoriales de distintas zonas del país, incluyendo Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Biobío y Los Ríos, además de la red Ediur, que agrupa a editoriales universitarias de regiones.

"Desde que realizamos La Furia del Libro en Estación Mapocho tenemos el espacio para convocar a editoriales que funcionan lejos de Santiago, colaborando con dinámicas distintas a las habituales. Sabemos que Chile es centralizado y que muchas veces todo ocurre en la capital. Por eso, como feria editorial más importante del país, hemos asumido el desafío de invitar activamente a editoriales de regiones y generar condiciones reales para su participación", comenta Carolina Ruiz, editora y directora de la feria.