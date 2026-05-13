Cristián Acuña, rector del Liceo La Asunción de Talcahuano, descartó en El Diario de Cooperativa la presencia de mayores de edad en la violenta pelea que terminó con 17 detenidos durante la jornada de este martes.

Acuña precisó que el origen del conflicto se debió al uso de un balón de fútbol y que la cantidad de personas fue creciendo a medida que se unían más amigos de los dos primeros involucrados.

Sobre posibles sanciones, el rector detalló que están evaluando aplicar Aula Segura y el protocolo por agresión de miembros de la comunidad educativa, aunque por el momento no se han definido expulsiones de alumnos.

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