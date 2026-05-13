Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado y bruma
Santiago18.6°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región del Biobío

Un balón de fútbol: rector contó cómo inició la masiva pelea en liceo de Talcahuano

Publicado:
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Cristián Acuña, rector del Liceo La Asunción de Talcahuano, descartó en El Diario de Cooperativa la presencia de mayores de edad en la violenta pelea que terminó con 17 detenidos durante la jornada de este martes.

Acuña precisó que el origen del conflicto se debió al uso de un balón de fútbol y que la cantidad de personas fue creciendo a medida que se unían más amigos de los dos primeros involucrados.

Sobre posibles sanciones, el rector detalló que están evaluando aplicar Aula Segura y el protocolo por agresión de miembros de la comunidad educativa, aunque por el momento no se han definido expulsiones de alumnos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados