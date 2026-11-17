La mexicana Brenda Navarro, la argentina Pilar Asuero y el argentino Martín Pérez son los primeros autores confirmados para participar de la edición 2026 de La Furia del Libro de Verano, que se desarrollará en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

El evento literario se realizará entre los días 17 y 20 de diciembre, y cierra la trilogía anual, con La Furia del Libro de Invierno y La Furia Ilustrada.

La lista de invitados también incluye a los escritores colombianos Josué Cabrera y Juan Cárdenas; las autoras argentinas Natalia Casielles y Val Flores; además de nacionales como Waldo Rojas, Ariel Florencia Richards y Mauricio Redolés.

La Furia del Libro de Verano, que considera más de 200 proyectos editoriales y 80 actividades gratuitas, tendrá entrada liberada en sus cuatro jornadas.