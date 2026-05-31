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Masiva asistencia en La Furia del Libro que late con fuerza

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El epicentro de la edición independiente ha tenido una masiva asistencia en la decimoséptima versión de La Furia del Libro, que comenzó el 28 de mayo y cerrará este domingo en el Centro Cultural Estación Mapocho luego de alcanzar una participación récord de editoriales extranjeras y regionales. El evento es gratuito y tan solo hay que descargar los tickets mediante la plataforma Ticketplus.

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