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Tópicos: Cultura | Literatura | Ferias del Libro

Literatura con entrada gratuita: Providencia recibe al V Festival Penguin

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La edición 2026 del encuentro cultural vuelve a tener como sede la Fundación Cultural de la comuna santiaguina.

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El V Festival Penguin, encuentro literario con entrada gratuita, se desarrollará los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de abril, nuevamente en el la Fundación Cultural de Providencia y con más de 60 autores chilenos y seis visitas internacionales.

Desde Argentina llegará Eduardo Sacheri, escritor y guionista, y autor de "La pregunta de sus ojos" (2005), que sirvió de base para la película "El secreto de sus ojos"; quien también participó en la edición 2025.

Otro invitado internacional es Paco Cerdá, periodista español autor de "El peón" y "14 de abril", entre otros títulos; pero además fundador en 2018 de la editorial La Caja Books.

Además, la agenda del V Festival Penguin contempla las presentaciones de libros como "Piñera. Un lugar en la historia", de Alfredo Sepúlveda; "La endemoniada de Santiago", de Patricio Jara; "Las otras", de Alia Trabucco; "Pánico y Ternura", de Paz López; "Mi año se sexo y relajación", de Romina Pistolas; y "Manual de Primerizas", de las comediantes Chiqui Aguayo y Alison Mandel.

En el recinto de Avenida Nueva Providencia 1995, esquina Pedro de Valdivia, además habrá un descuento de 25% en la compra de libros para las personas que posean la Tarjeta Vecino de Providencia o quienes sean afiliados a la Caja de Compensación Los Andes.

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