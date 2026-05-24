Resumen: Colo Colo ganó el clásico a la UC y se escapó en el liderato

Este fin de semana se disputó la fecha 13 de la Liga de Primera, marcada por el golpe de autoridad que dio Colo Colo ante las caídas de Deportes Limache y Huachipato, mientras que Deportes Concepción abandonó el último lugar.

El duelo más esperado de la jornada no defraudó. Colo Colo venció 2-1 a Universidad Católica en su primera visita al Claro Arena, remontando un autogol de Arturo Vidal gracias a un doblete de Javier Correa justo antes del descanso. El clásico, dejó un cierre caliente con Vicente Bernedo empujando a sus rivales tras el final.

Con el triunfo, el "Cacique" llegó a 30 puntos y se distanció a ocho unidades de su más cercano perseguidor. La UC, en tanto, quedó estancada en el cuarto lugar con 20 positivos y deberá olvidar rápido el golpe para enfocarse en su visita a Boca Juniors por la Copa Libertadores.

Por su parte, Deportes Limache sufrió una dura caída ante La Serena por 4-1 en el Estadio La Portada, con doblete de Felipe Chamorro y tantos de Nicolás Stefanelli y Diego Rubio los "granates" cortaron una racha negativa que no los veía festejar hace cinco encuentros.

Otra de las sorpresas la protagonizó Deportes Concepción al vencer 2-0 a Huachipato en el "Ester Roa" con goles de Ethan Espinoza y Joaquín Larrivey, de penal. Los penquistas abandonaron el último lugar, que cedieron a Unión La Calera.

El sábado tuvo su cuota de emoción con Ñublense, que desperdició una ventaja de 2-0 ante Universidad de Concepción para terminar empatando 2-2 en el "Nelson Oyarzún", gracias a los tantos de Cecilio Waterman y Luis Rojas.

En la misma jornada, Palestino venció 1-2 en su visita a Unión La Calera con un doblete de Gonzalo Tapia, resultado que le hizo trepar en la tabla y complicó aún más la situación de los "cementeros" en el descenso.

La misma sintonía se dio en La Florida, ya que Audax Italiano remontó a Cobresal y se llevó un 2-1 con un penal de Michael Vadulli y un tanto de Diego Coelho. Finalmente, el viernes tuvo a Everton rescatando un agónico empate 1-1 ante Coquimbo Unido en el Sausalito, con Nicolás Montiel igualando el tanto de Nicolás Johansen.

A falta del duelo aplazado entre Universidad de Chile y O'Higgins, debido a la participación de los "celestes" en la Copa Sudamericana, la Liga de Primera continuará con la fecha 14 a partir del 29 de mayo.

Resultados de la fecha 13

Viernes 22 de mayo

Everton 1-1 Coquimbo Unido. Estadio Sausalito.

0-1: 57' Nicolás Johansen (COQ); 1-1: 90' Nicolás Montiel (EVE)

Sábado 23 de mayo

Sábado 23 de mayo

Audax Italiano 2-1 Cobresal. Estadio Bicentenario de La Florida.

0-1: 12' Julián Brea (COB); 1-1: 45+3' Michael Vadulli, de penal (AUD); 2-1: 48' Diego Coelho (AUD)

Ñublense 2-2 Universidad de Concepción. Estadio "Nelson Oyarzún".

1-0: 24' Lorenzo Reyes (ÑUB); 2-0: 30' Matías Plaza (ÑUB); 2-1: 67' Cecilio Waterman (UDC); 2-2: 74' Luis Rojas (UDC)

Unión La Calera 1-2 Palestino. Estadio "Nicolás Chahuán Nazar".

0-1: 7' Gonzalo Tapia (PAL); 0-2: 32' Gonzalo Tapia (PAL); 1-2: 45+2' Kevin Méndez (ULC)

Domingo 24 de mayo

Deportes Concepción 2-0 Huachipato. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

1-0: 32' Ethan Espinoza (CON); 2-0: 72' Joaquín Larrivey, de penal (CON)

Deportes La Serena 4-1 Deportes Limache. Estadio La Portada.

1-0: 19' Nicolás Stefanelli (DLS); 2-0: 54' Felipe Chamorro (DLS); 3-0: 56' Diego Rubio (DLS); 3-1: 58' Marcos Arturia (LIM); 4-1: 84' Felipe Chamorro (DLS)

Universidad Católica 1-2 Colo Colo. Estadio Claro Arena.

1-0: 9' Arturo Vidal, en contra (UC); 1-1: 41' Javier Correa (CC); 1-2: 45' Javier Correa (CC)

Jueves 18 de junio

Universidad de Chile vs. O'Higgins. 20:00 horas. Estadio Nacional.

Tabla de posiciones

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 13 30 +12 Libertadores 2 Huachipato 13 22 +4 Libertadores 3 Deportes Limache 13 21 +9 Duelo Chile 4 4 Universidad Católica 13 20 +8 Sudamericana 5 Coquimbo Unido 13 20 +3 Sudamericana 6 Palestino 13 20 +1 Sudamericana 7 Everton 13 19 +4 - 8 O'Higgins 12 19 0 - 9 Ñublense 13 18 -2 - 10 Universidad de Concepción 13 18 -9 - 11 Universidad de Chile 12 17 +4 - 12 Deportes La Serena 13 17 -2 - 13 Audax Italiano 13 14 -3 - 14 Cobresal 13 13 -6 - 15 Deportes Concepción 13 11 -9 Descenso 16 Unión La Calera 13 10 -14 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

Tabla de goleadores

# Jugador Club Goles 1 Fernando Zampedri Universidad Católica 12 2 Daniel Castro Deportes Limache 8 2 Javier Correa Colo Colo 8 4 Sebastián Sáez Unión La Calera 7 5 Justo Giani Universidad Católica 6 5 Nelson Da Silva Palestino 6 5 Steffan Pino Cobresal 6

Programación

Viernes 29 de mayo

Cobresal vs. Ñublense, 18:00 horas. Estadio El Cobre.

Universidad de Concepción vs. Unión La Calera, 20:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Sábado 30 de mayo

Deportes La Serena vs. Colo Colo, 15:00 horas. Estadio La Portada.

Universidad de Chile vs. Deportes Concepción, 17:30 horas. Estadio Nacional.

Domingo 31 de mayo

Deportes Limache vs. Coquimbo Unido, 12:30 horas. Estadio Municipal "Lucio Fariña Fernández".

Huachipato vs. Universidad Católica, 15:00 horas. Estadio Huachipato.

O'Higgins vs. Everton, 17:30 horas. Estadio El Teniente.

Palestino vs. Audax Italiano, 20:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.

d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.

Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.