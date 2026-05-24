Resumen: Colo Colo ganó el clásico a la UC y se escapó en el liderato
Deportes Limache y Huachipato quedaron muy distantes del "Cacique" tras perder.
El "León de Collao" apretó la clasificación en la zona baja
Deportes Limache y Huachipato quedaron muy distantes del "Cacique" tras perder.
El "León de Collao" apretó la clasificación en la zona baja
Este fin de semana se disputó la fecha 13 de la Liga de Primera, marcada por el golpe de autoridad que dio Colo Colo ante las caídas de Deportes Limache y Huachipato, mientras que Deportes Concepción abandonó el último lugar.
El duelo más esperado de la jornada no defraudó. Colo Colo venció 2-1 a Universidad Católica en su primera visita al Claro Arena, remontando un autogol de Arturo Vidal gracias a un doblete de Javier Correa justo antes del descanso. El clásico, dejó un cierre caliente con Vicente Bernedo empujando a sus rivales tras el final.
Con el triunfo, el "Cacique" llegó a 30 puntos y se distanció a ocho unidades de su más cercano perseguidor. La UC, en tanto, quedó estancada en el cuarto lugar con 20 positivos y deberá olvidar rápido el golpe para enfocarse en su visita a Boca Juniors por la Copa Libertadores.
Por su parte, Deportes Limache sufrió una dura caída ante La Serena por 4-1 en el Estadio La Portada, con doblete de Felipe Chamorro y tantos de Nicolás Stefanelli y Diego Rubio los "granates" cortaron una racha negativa que no los veía festejar hace cinco encuentros.
Otra de las sorpresas la protagonizó Deportes Concepción al vencer 2-0 a Huachipato en el "Ester Roa" con goles de Ethan Espinoza y Joaquín Larrivey, de penal. Los penquistas abandonaron el último lugar, que cedieron a Unión La Calera.
El sábado tuvo su cuota de emoción con Ñublense, que desperdició una ventaja de 2-0 ante Universidad de Concepción para terminar empatando 2-2 en el "Nelson Oyarzún", gracias a los tantos de Cecilio Waterman y Luis Rojas.
En la misma jornada, Palestino venció 1-2 en su visita a Unión La Calera con un doblete de Gonzalo Tapia, resultado que le hizo trepar en la tabla y complicó aún más la situación de los "cementeros" en el descenso.
La misma sintonía se dio en La Florida, ya que Audax Italiano remontó a Cobresal y se llevó un 2-1 con un penal de Michael Vadulli y un tanto de Diego Coelho. Finalmente, el viernes tuvo a Everton rescatando un agónico empate 1-1 ante Coquimbo Unido en el Sausalito, con Nicolás Montiel igualando el tanto de Nicolás Johansen.
A falta del duelo aplazado entre Universidad de Chile y O'Higgins, debido a la participación de los "celestes" en la Copa Sudamericana, la Liga de Primera continuará con la fecha 14 a partir del 29 de mayo.
Viernes 22 de mayo
0-1: 57' Nicolás Johansen (COQ); 1-1: 90' Nicolás Montiel (EVE)
Sábado 23 de mayo
Sábado 23 de mayo
0-1: 12' Julián Brea (COB); 1-1: 45+3' Michael Vadulli, de penal (AUD); 2-1: 48' Diego Coelho (AUD)
1-0: 24' Lorenzo Reyes (ÑUB); 2-0: 30' Matías Plaza (ÑUB); 2-1: 67' Cecilio Waterman (UDC); 2-2: 74' Luis Rojas (UDC)
0-1: 7' Gonzalo Tapia (PAL); 0-2: 32' Gonzalo Tapia (PAL); 1-2: 45+2' Kevin Méndez (ULC)
Domingo 24 de mayo
1-0: 32' Ethan Espinoza (CON); 2-0: 72' Joaquín Larrivey, de penal (CON)
1-0: 19' Nicolás Stefanelli (DLS); 2-0: 54' Felipe Chamorro (DLS); 3-0: 56' Diego Rubio (DLS); 3-1: 58' Marcos Arturia (LIM); 4-1: 84' Felipe Chamorro (DLS)
1-0: 9' Arturo Vidal, en contra (UC); 1-1: 41' Javier Correa (CC); 1-2: 45' Javier Correa (CC)
Jueves 18 de junio
Tabla de posiciones
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|13
|30
|+12
|Libertadores
|2
|Huachipato
|13
|22
|+4
|Libertadores
|3
|Deportes Limache
|13
|21
|+9
|Duelo Chile 4
|4
|Universidad Católica
|13
|20
|+8
|Sudamericana
|5
|Coquimbo Unido
|13
|20
|+3
|Sudamericana
|6
|Palestino
|13
|20
|+1
|Sudamericana
|7
|Everton
|13
|19
|+4
|-
|8
|O'Higgins
|12
|19
|0
|-
|9
|Ñublense
|13
|18
|-2
|-
|10
|Universidad de Concepción
|13
|18
|-9
|-
|11
|Universidad de Chile
|12
|17
|+4
|-
|12
|Deportes La Serena
|13
|17
|-2
|-
|13
|Audax Italiano
|13
|14
|-3
|-
|14
|Cobresal
|13
|13
|-6
|-
|15
|Deportes Concepción
|13
|11
|-9
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|13
|10
|-14
|Descenso
Tabla de goleadores
Programación
Viernes 29 de mayo
Sábado 30 de mayo
Domingo 31 de mayo
La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.
- Clasificación a copas internacionales:
Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:
a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.
b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.
c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.
d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4
Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:
a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.
b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.
c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.
d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4
Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.
Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.