Vidal por su autogol: Sería ilógico si me echo a morir si soy el jugador más grande del equipo

El volante chileno Arturo Vidal analizó el triunfo 2-1 de Colo Colo sobre Universidad Católica en el Claro Arena, donde el cuadro "albo" dio vuelta el marcador tras un autogol del propio mediocampista y terminó celebrando gracias a un doblete de Javier Correa.

"Primero que nada muy contento por el triunfo, porque aumentamos la distancia con el segundo y porque el equipo vino a jugar contra un equipo muy duro como Católica y lo pudimos sacar adelante, así que estamos muy felices por eso", señaló Vidal.

Vidal también reconoció el complicado inicio del encuentro: "Los primeros 20 minutos fueron muy duros, muy duros. Católica salió con todo, venía de ganar en la Libertadores, entonces con el mismo ritmo pasaron los primeros 20 minutos y ya después pudimos controlar el partido, empezar a jugar más y el Javi -Javier Correa- pudo marcar los dos goles y ahí ya nos tranquilizamos un poco".

Sobre su autogol, Vidal apuntó: "El primer tiempo, como te digo, fue un poquito complicado los primeros 20 minutos, tuve la mala suerte que me rebotó, salió el gol de ellos, pero gracias a Dios tengo tanta madurez, he tenido tantos clásicos, tantos partidos así que pude tranquilizarme. Después el segundo tiempo ya fue mucho mejor, no dejé pasar a nadie y eso me deja muy tranquilo".

El "King" también respondió cuando le volvieron a consultar por la jugada que abrió la cuenta para la UC: "Fue rebote, fue rebote. ¿Por qué se quedan con eso? ¿Por qué no se quedan con lo bueno que fue el partido?". Luego agregó: "Sería ilógico si yo me echo a morir si soy el jugador más grande del equipo, el jugador que ha jugado en todos lados, entonces lo mío es si me caigo pararme y seguir adelante".

Vidal destacó además la actuación de Javier Correa, autor de los dos goles albos: "Está muy feliz, siempre le he tenido fe, el equipo le tiene mucha confianza, sabemos que es un gran jugador y hoy día lo pudo demostrar. En los últimos tres partidos ha marcado cinco goles y eso nos ayuda mucho, nos ayuda mucho, así que gracias a Dios está volviendo con todo, igual que el Maxi -Romero- entró también, lo recuperamos y eso es muy bueno, el equipo está completo así que seguimos trabajando, seguimos creciendo".

El mediocampista también explicó el ajuste táctico realizado por Colo Colo en el segundo tiempo: "En el primer tiempo entramos con línea de tres y ahí se nos complicó un poquito porque buscaban pelota larga y cualquier pelota que tocaran nos iban a complicar. Ya después el profe ordenó un poco atrás con cuatro, ya defendimos mucho mejor y ahí no tuvimos muchos problemas".

Consultado por la pelea del final, Vidal bajó el perfil a los incidentes: "Son cosas que pasan después de un partido, todo el mundo un poco caliente, ellos, nosotros celebrando, pero son cosas que pasan a segundo plano. Lo importante acá es que se cumplió, se ganó y seguimos punteros".

El capitán albo valoró la ventaja conseguida en la tabla y remarcó los objetivos del plantel: "Antes del partido sabíamos que el segundo y el tercero habían perdido, era una oportunidad muy linda esta para dar un golpe fuerte y gracias a Dios se pudo lograr". Luego sostuvo: "Nuestro objetivo desde que empezó el campeonato lo hemos dicho que es ganar el campeonato, ganar los tres títulos si se puede, pero el equipo cada vez que juega sigue mejorando, sigue con la misma hambre, los entrenamientos siguen siendo al máximo, así que los resultados están saliendo".

Sobre la opción de Alexis Sánchez, quien terminó su temporada con Sevilla, Vidal evitó profundizar: "No lo vi, estaba muy concentrado en esto. Puedo hablar del partido de hoy, lo de ayer de Alexis no lo vi y de verdad que estaba muy metido en el partido para sacar estos tres puntos". Luego añadió: "El tiene que tomar la mejor decisión nomás, donde quiera estar, yo sigo concentrado acá, metido en lo que viene".

Finalmente, Vidal apuntó al próximo desafío de Colo Colo contra Deportes La Serena: "Ahora a descansar, el sábado tenemos un partido muy duro con La Serena que viene de ganarle a Limache hoy día, así que va a ser duro. Nosotros ahora a descansar, a disfrutar esto y ya el martes empezar a trabajar con todo".