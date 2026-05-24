Carmona: El cambio de gabinete "no es un mérito del Gobierno, sino un fracaso"

El timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, cuestionó duramente el reciente cambio de gabinete realizado por el Presidente José Antonio Kast y aseguró que la decisión refleja un fracaso en la conformación del equipo de Gobierno.

En conversación con Radio Nuevo Mundo, el dirigente comunista afirmó que los ajustes ministeriales realizados el pasado 19 de mayo no deben interpretarse como un mérito político del Ejecutivo. "Lo que no hay que aceptar es que esto parezca un mérito del Gobierno, cuando esto es un fracaso", sostuvo.

Carmona apuntó especialmente a las exministras Mara Sedini y Trinidad Steinert, que dejaron recientemente sus cargos en la Secretaría General de Gobierno y el Ministerio de Seguridad. Según el timonel comunista, ambas autoridades "seguían acumulando en su hoja chascarro tras chascarro".

Además, cuestionó tanto sus nombramientos como la conducción que mantuvieron al interior del Ejecutivo. "Fueron malas elecciones, con malas gestiones", afirmó Carmona, agregando que las exministras mantuvieron un "tono beligerante" e "ideas absolutas" que, a su juicio, no resistieron el ejercicio de la función pública.

El dirigente también señaló que, durante sus gestiones, se registraron "reveses, autogoles y bochornos" que terminaron obligando al Gobierno a realizar modificaciones antes de la Cuenta Pública presidencial.

Para Carmona, el hecho de que el Ejecutivo reemplazara a dos ministras consideradas relevantes dentro del gabinete demostró problemas más profundos de conducción política.

"El primer fracaso del Gobierno ha sido la obligación, sin presión de nadie, de tener que cambiar dos de las más importantes ministras, nombradas por el propio Presidente Kast, y que hablan de improvisación y de una forma bastante autoritaria de relacionarse con la tarea pública que les toca", aseguró.