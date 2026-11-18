Hasta el domingo 22 de noviembre, el Centro Cultural Estación Mapocho alberga la edición 2026 de la Feria Internacional del Libro de Santiago, que por 45 años ha marcado el panorama literario capitalino.

Además de las presentaciones y firmas de libros, los asistentes -que pueden ingresar gratuitamente hasta el viernes- siguen revisando viejos y nuevos títulos, aprovechando ofertas especiales por el evento.

¿Y qué están comprando? Cooperativa estuvo esta jornada en Filsa 2026 y conversó con lectores, quienes nos contaron qué les llamó la atención y se llevaron a casa.