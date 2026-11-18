Después de 49 años de travesía en el cosmos, la sonda espacial no tripulada Voyager 1 de la NASA logró un hito histórico, al situarse a un "día luz" de la Tierra, el punto más lejano que ha alcanzado nunca un objeto construido por el ser humano.

Son ya más de 25.000 millones de kilómetros la distancia que el "viajero" ha recorrido desde que fue lanzado en 1977 para explorar los planetas exteriores del sistema solar, y aunque fue diseñada y construida para una misión inicial de cinco años, su funcionamiento se ha alargado mucho más allá de lo previsto.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, celebró el nuevo éxito de la sonda, subrayando que se trata de un logro "extraordinario" para una nave espacial ensamblada en la Tierra y lanzada hace casi 50 años.

Valorando la transcendencia de este hito, y mientras la Voyager continúa su viaje por el espacio interestelar a casi 61.000 kilómetros por hora, Isaacman destacó lo que aquellas "mentes brillantes" hicieron posible con la tecnología de 1977, "y hasta dónde deberíamos aspirar con las herramientas, los recursos y la ambición de nuestra época".

La misión Voyager está integrada por dos sondas gemelas, Voyager 1 y Voyager 2, lanzadas en 1977 con el objetivo de aprovechar una alineación poco frecuente de los planetas exteriores para estudiar Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

La sonda, de unos 722 kilogramos de peso, está equipada con instrumentos científicos para medir partículas, campos magnéticos y ondas de plasma, entre otros fenómenos.

Su recorrido comenzó con el sobrevuelo de Júpiter en 1979, donde identificó un sistema de anillos y dos lunas que no se conocían, y continuó con Saturno en 1980, donde descubrió cinco nuevas lunas y un anillo. Tras completar esos encuentros, tomó rumbo hacia los límites exteriores de la influencia del Sol.