La escritora chileno-estadounidense Isabel Allende advirtió en una entrevista con EFE que el "tsunami azul" de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en las que los demócratas conquistaron de manera abrumadora el Congreso, no significa que aquellos que, como ella, condenan el autoritarismo tengan "todo ganado, ni mucho menos", e insta a "estar vigilantes" para defender la democracia.

La contundencia del resultado electoral contrastó con el pesimismo que Allende había expresado antes de las votaciones. Entonces creía que el país "iba deslizándose hacia el autoritarismo", sin que los estadounidenses tuvieran en cuenta lo valiosa que es la democracia, lo fácil que es perderla y lo difícil que es recuperarla.

"La elección demostró que la mayor parte de la gente, una mayoría aplastante, incluso en los estados rojos (republicanos), tiene conciencia de la democracia y tiene el deseo de defenderla. Ha habido mucho más espíritu alerta del que yo creía", apuntó la novelista desde California, donde reside desde hace casi cuatro décadas.

Sin embargo, la autora advirtió de que el triunfo de los demócratas no es una garantía: "Todo cambia. Trump perdió toda su popularidad en dos años. Eso puede pasarle al Partido Demócrata".

Por ello, reclamó una renovación de sus dirigentes: "Tiene una gerontocracia de gente que ya tendría que retirarse y darle tiraje a la gente joven, para renovar el partido, traer nuevas ideas y sangre nueva", sostuvo.

Mujeres en alerta

En su llamado a las nuevas generaciones, hizo especial énfasis en las mujeres jóvenes, a quienes pidió estar "más atentas y más vigilantes", porque son quienes "primero pierden en cualquier situación".

Abiertamente feminista, Allende consideró que una de las consecuencias más graves de la era de Donald Trump, tanto para Estados Unidos como para el mundo, es lo que denomina "la alegre aceptación de la misoginia": la idea de que las mujeres pueden ser tratadas de cualquier manera, reducidas a objetos sexuales y privadas de representación.

"Y eso es nuevo. Es una cosa que ha venido con el trumpismo y con esta exageración de la masculinidad tóxica", afirmó.

Esa defensa de las mujeres y de su capacidad para sobreponerse a la adversidad está presente en su literatura. Allende, ganadora del Premio Planeta 2026 por "La hora antes del alba", que ya está disponible en librerías, vuelve a poner en el centro de su nueva novela a una mujer.

"Yo conté la historia de una mujer que ha pasado por lo peor que se puede pasar: ha sido arrestada, torturada, violada, mutilada y, encima, está embarazada y no sabe ni siquiera de quién. Además, ha perdido a toda su familia y está sola en un caserón viejo en un país con dictadura", relató.

Aseguró que con el personaje de "Alba Trueba" quiso contar una realidad que conoce de cerca a través del trabajo de su fundación con mujeres y niños. "Yo veo casos de mujeres que han pasado por todo, han perdido incluso hasta los hijos y siguen adelante. Se convierten en luchadoras, se ponen de pie y a veces son capaces de hacerlo con alegría, con generosidad. Esos son los personajes que me inspiran. No los tengo que inventar", dijo.

Explicó que su nueva novela no es una secuela de "La casa de los espíritus" (1982), sino una historia autónoma y diferente, porque no puede repetir fórmulas: "No me resulta. Cuando lo he hecho, me aburro".

¿La inteligencia de quién?

Tras 45 años como novelista, Allende es también una voz autorizada para hablar de la inteligencia artificial (IA). Cuenta que en la industria literaria hay "un verdadero pánico" ante su uso, aunque ella no la considera una amenaza y cuestiona quién puede determinar qué parte de una obra creativa pertenece a un autor y cuál no.

"Yo siento que todo lo que escribo está influenciado por los libros que he leído, por los grandes autores, por el cine, por la vida misma. Todo me influencia. ¿Cuánto es realmente mío? Yo creo que muy poco", reflexionó.

Sin embargo, la autora, nacida en Perú y criada en Chile, advirtió de que estos avances pueden agravar la desigualdad entre quienes más tienen y quienes apenas llegan a fin de mes. En ese contexto, mencionó a Elon Musk como ejemplo de concentración de riqueza.

"Entonces eso produce rencor, violencia, agresividad. Las revoluciones no vienen por pobreza. La pobreza compartida es perfectamente soportable. Es la diferencia lo que hace que la gente se enoje tanto. Todas las revoluciones nacen de la desigualdad", señaló.

Allende concluyó la entrevista con un llamado a la esperanza y al arrojo, el mismo que la llevó a participar a sus 84 años en uno de los concursos literarios más importantes del mundo, con la posibilidad de perder: "Yo creo que hay que atreverse en la vida".