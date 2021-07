La astrónoma Teresa Paneque presenta su propia novela sobre divulgación científica

La licenciada y magíster en astronomía, Teresa Paneque (23), lanzó su primer libro, "El universo según Carlota", una breve novela que narra la aventura de aprendizaje una adolescente –quien después de creer que las ciencias son aburridas– se da cuenta que después de todo, esta área es más interesante de lo que imaginaba.

La publicación de la historia, que ha causado furor en las redes sociales, forma parte de un paso más que ha dado en su corta, pero no por eso menos potente trayectoria como científica y divulgadora.

Es que la propia vida de Paneque la fue una directa fuente de inspiración para largarse a narrar las experiencias de su ficticia protagonista, quien gracias al apoyo de sus amigos y una visita al museo, se da cuenta de que los meteoritos, estrellas fugaces, planetas y cuerpos celestes son realmente fascinantes.

"Carlota Jiménez es el nombre de un personaje que mi papá se inventó para mí cuando yo era pequeña. En ese sentido, es un tributo a mi familia. Solíamos jugar e inventar distintas historias bajo el nombre de este personaje", relató Paneque, quien se encuentra cursando un doctorado en Alemania.

En ciertos aspectos, la novela funciona como un espejo de sus propias experiencias: "Quise mostrar todo lo que ha sido importante para mí en mi propio camino por la ciencia: las profesoras, las amigas y amigos, la familia. Teniendo esos puntos claros, la línea de la historia salió naturalmente", declaró.

"La ciencia es interesante porque tiene respuestas a diversas preguntas y se trabaja en equipo para llegar a las respuestas, eso es lo que Carlota va descubriendo y es uno de los mensajes que me encantan del libro", reflexionó la joven astrónoma.

Teresa Paneque se hizo conocida en redes sociales el día del eclipse, cuando decidió abrir su cuenta de Instagram –@terepaneque– y Tik tok. Desde entonces, en la última plataforma la científica ha acumulado más de 300 mil seguidores.

"Quiero que niños y niñas se hagan preguntas, que miren a su alrededor y quieran encontrar esas respuestas, igual que como lo hace Carlota. Es válido que piensen que no les gusta la ciencia como materia escolar, pero con este libro espero que se den cuenta de que la ciencia es simplemente el acto de hacer preguntas y buscar respuestas de una manera metódica", concluyó.