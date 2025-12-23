Los periodistas Andrea Arístegui y Gonzalo Montaner conversaron este martes con Cooperativa sobre su nuevo libro "Manual para salir de la crisis: 17 voces y propuestas en un Chile polarizado", que es analizado como una invitación a la reflexión y al debate constructivo en un contexto nacional marcado por la polarización.

La obra, que reúne a diecisiete voces expertas de diversas disciplinas, busca ofrecer un camino hacia soluciones concretas para los desafíos que enfrenta el país.

