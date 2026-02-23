Arturo Villarreal, coordinador del doctorado en Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de México, abordó en Cooperativa la violenta reacción de grupos narco tras la muerte del capo Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El académico explicó que "siempre, ante la detención de algún dirigente importante de la organización, (estas bandas) desencadenan este 'protocolo' (violento) que sirve para tres cosas: obstaculizar el actuar de las autoridades -pues toman puntos estratégicos para dificultar el traslado de las fuerzas policiales o militares-; desencadenar caos interno para distraer la acción policial", y también entregar un "mensaje" público.

"Nosotros vimos que ayer el 'protocolo' se desencadenó no solo en la zona occidente (de Jalisco, donde opera el CJNG), sino que se extendió hasta el Golfo de México y a otros estados. Ahí estas acciones no tienen por objetivo distraer a la autoridad, sino demostrar su poderío en todo el país, tanto al Gobierno como a otras organizaciones criminales", aseveró.

Por otro lado, Villarreal dijo que, tras la muerte de su líder, se espera un reacomodo en el grupo, pero "más arriba (en el mapa) está el Cártel de Sinaloa, liderado por 'Los Chapitos' o los hijos de 'El Chapo' Guzmán, que evidentemente puede tener algún interés (en tomarse Jalisco), aunque ellos están viviendo su propia guerra interna. Otro cártel así, con la fuerza o el poderío (de Sinaloa), yo no veo uno más cerca de momento, pero creo que el peligro más grave está dentro de ellos mismos: que ellos se fragmenten", advirtió.

