La escritora búlgara-estadounidense Maria Popova, considerada una de las voces más influyentes del mundo cultural digital, conversó con Lo que Queda del Día durante su visita a Chile, donde participó en la inauguración del año académico de la Facultad de Filosofía de la Universidad Diego Portales. La autora, conocida por su proyecto digital Brain Pickings (hoy llamado The Marginalian) ha dedicado años a compartir reflexiones sobre literatura, arte, filosofía y ciencia.

Durante la entrevista, Popova explicó que su trabajo nace de una búsqueda personal por comprender la vida y que su escritura es, en esencia, un registro de ese proceso. Según relató, el proyecto comenzó hace dos décadas de forma casi accidental, cuando empezó a compartir con colegas materiales e ideas de distintos campos, desde la filosofía hasta la neurociencia, que luego derivaron en un sitio web que con el tiempo sumó millones de lectores en todo el mundo.

La autora también reflexionó sobre el rol de internet y las redes sociales, señalando que no necesariamente son espacios tóxicos, sino que dependen de cómo las personas interactúan con ellos.

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