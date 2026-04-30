La periodista Andrea Elliott, ganadora del premio Pulitzer en dos oportunidades, profundizó en Cooperativa sobre su aclamado libro "Niña Invisible", que narra la cruda historia de la pequeña Dasani Coates, quien intenta sobrevivir al hambre y el hacinamiento en Nueva York.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la escritora -de madre chilena- explicó que la niña vivía en un refugio de apenas 46 metros cuadrados junto a sus padres y siete hermanos. Pese a la presencia de ratones, la inseguridad y el hambre, logró destacar como una alumna de honores en su escuela: "Era un milagro", aseguró.

Elliott enfatizó que su libro "no se trata de la pobreza, se trata del encuentro entre los pobres y los ricos, que es la realidad de muchas ciudades. Es el desplazamiento urbano que estamos viendo por todas partes de EE.UU. y que indica que hay bolsillos de pobreza dentro de lugares muy ricos".

"Sé que puse en el mundo una historia que se quedó, que impactó a muchas personas, hasta a Barack Obama. He conocido a personas que decidieron dejar sus empleos para estudiar leyes o trabajo social tras leer el libro, pues Dasani vive hoy en los corazones de mucha gente", concluyó.

LEER ARTICULO COMPLETO