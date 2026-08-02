Seremi de las Culturas es acusado de censurar presentación de libro sobre Colonia Dignidad y Auschwitz

El diputado Roberto Celedón (independiente-FA) y diversas organizaciones acusaron al seremi de las Culturas del Maule, Pablo Amaro, de censurar el lanzamiento del libro "Auschwitz, Colonia Dignidad y más, historias de héroes y canallas" del escritor Gabriel Rodríguez, Premio Nacional a la Trayectoria Literaria 2024.

La realización del evento estaba programada para las 11:00 horas del sábado en el Museo O'Higginiano de Talca, pero fue suspendida a última hora por orden de la autoridad regional, según informaron los organizadores.

"Primero se nos informó que la decisión correspondía al encargado de Patrimonio, pero después se nos confirmó que la instrucción provenía del seremi de las Culturas, Pablo Amaro. El personal del museo no tiene nada que ver. Ellos también están sorprendidos y no hay explicaciones", cuestionó el autor de la obra.

"Yo no había vivido esta situación ni siquiera en dictadura. Publiqué mi primer libro el año 83, apenas levantada la censura, y luego seguí publicando durante años, sin que nunca, en ningún momento, tuviera alguna dificultad u obstrucción para publicar y presentar mis obras", fustigó el también periodista y Patrimonio Vivo de San Javier.

"Una práctica de censura"

A través de sus redes sociales, el diputado Roberto Celedón cuestionó la decisión e informó que exigirá "explicaciones al Ministro de las Culturas y al Delegado Presidencial del Maule. Esta acción nos recuerda a los círculos de protección de la colonia, lugar en que se cometieron los crímenes más horrendos de nuestra historia".

En una postura similar, la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, Rocío Alorda, expresó que le parece "inaceptable que una actividad tan relevante de un periodista como Gabriel Rodríguez haya sido cancelada de manera arbitraria por parte de la autoridad regional, lo que a nuestro juicio representa una práctica de censura".

Por su parte, la filial del Maule de la Sociedad de Escritores de Chile aseguró que la actitud del seremi de las Culturas "no representa el espíritu del cargo que está investido. El respeto y valoración de los artistas debe ser permanente en una sociedad democrática. Los escritores y periodistas siempre han rechazado la censura y no corresponde, menos en un lugar público que pertenece a todos los ciudadanos".

En tanto, la Asociación de Funcionarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Afucap) afirmó que la medida "constituye un acto inaceptable que atenta de manera directa contra la libertad de expresión y el libre ejercicio de la labor cultural en espacios públicos. Nos resulta doloroso e injustificable que se repliquen prácticas arbitrarias de censura previa".

Alrededor de 60 crónicas, columnas de opinión y personajes históricos

El libro "Auschwitz, Colonia Dignidad y más" reúne alrededor de 60 crónicas y columnas de opinión sobre episodios y personajes históricos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Colonia Dignidad.

Según detalló su autor, el texto aborda el horror que desatan las ideologías racistas, supremacistas y antidemocráticas cuando llegan al poder.