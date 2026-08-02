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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Todo listo: Colo Colo confirmó cuándo será la presentación de Vozinha

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Cacique" ratificó la agenda que tendrá el arquero tras su arribo a Chile.

Todo listo: Colo Colo confirmó cuándo será la presentación de Vozinha
 (Edición) Aton / Xinhua
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Vozinha llegará este domingo a Chile tras iniciar su vuelo desde España, y Colo Colo oficializó el cronograma de cara a su esperada presentación como refuerzo.

Como adelantamos en Cooperativa Deportes, el arribo del arquero caboverdiano a nuestro país será alrededor de las 20:30 horas.

En un documento entregado a los medios de comunicación, el club albo detalló que Josimar Dias saldrá del Aeropuerto Internacional "Arturo Merino Benítez" de Santiago cerca de las 20:45 y dará un saludo ante las cámaras.

A primera hora de este lunes 3 de agosto, específicamente a las 07:00 horas, se realizarán los exámenes médicos en la Clínica MEDS, sin conversaciones con la prensa.

El día clave será este martes 4: A las 09:30 Vozinha tendrá su primer entrenamiento con el plantel de Colo Colo, para ser presentado a las 12:30 horas.

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