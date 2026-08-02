Gobierno quiere usar bienes incautados a delincuentes a beneficio de policías y víctimas

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, anunció la creación de una agencia dedicada a incautar bienes a los delincuentes, y señaló que dichos recursos serán utilizados para fortalecer a las policías y establecer un fondo de reparación a las víctimas, dando, de paso, "un golpe al mentón" del crimen organizado.

En entrevista con El Mercurio, el secretario de Estado informó que la iniciativa forma parte de una agenda de seguridad que se desplegará este lunes en el Parlamento, que también incluye una nueva cárcel de máxima seguridad.

La medida busca "responder a un requerimiento del Presidente José Antonio Kast, que es abordar una agenda de seguridad, que se ha ido desplegando desde el 11 de marzo, pero que a partir de agosto vamos a sistematizar con sentido de urgencia", indicó el abogado.

"Vamos a abordar una vieja añoranza del sistema penal, que es contar con una agencia que se va a hacer cargo de los bienes incautados a delincuentes", y "reparar -de algún modo- todo el daño que han cometido", precisó.

Al ser consultado sobre el funcionamiento de la agencia, Rabat precisó que tendrá "por finalidad administrar y liquidar los bienes provenientes de no solo el crimen organizado, sino de la comisión de cualquier delito".

"Hoy existen las medidas cautelares. Los bienes quedan congelados por el tiempo que dura el proceso. Luego se dicta una sentencia que dispone el comiso de esos bienes y se inicia un procedimiento muy engorroso para terminar enajenándolos", explicó Rabat. (Foto: ATON).

"Va a poder enajenar rápidamente el conjunto de bienes"

El titular de Justicia también detalló que el nuevo organismo "va a tomar, desde el inicio del proceso, la administración de los bienes respecto de los cuales existen medidas cautelares reales. Va a poder enajenar, por ejemplo, aquellos de fácil destrucción, y luego de dictada la sentencia en que se dispone el comiso, enajenar rápidamente el conjunto de bienes".

El académico subrayó que se tratará de un órgano independiente, conformado por las carteras de Justicia y Seguridad, e integrantes elegidos por Alta Dirección Pública, que contará con facultades, "celebrando convenios con municipalidades", para enajenar vehículos que quedan abandonados en corrales municipales o en manos de Carabineros.

Respecto a la utilización de los fondos incautados, el ministro enfatizó que "no son para mejorar remuneraciones" de los uniformados: "Lo que se va a buscar es dotar a las policías, a Gendarmería, de tecnología y de nuevos elementos precisamente para combatir el crimen. Y además, con estos dineros se crea un fondo de reparación a las víctimas".



"Ahí va el golpe al mentón (al crimen organizado)", explicó

Rabat espera que el proyecto sea aprobado "lo antes posible. Es una muy buena idea que, como en otras buenas ideas que hemos tenido, creo que vamos a tener un apoyo transversal de todos los partidos políticos". (FOTO: ATON)

Parlamentarios destacan iniciativa, pero con matices

Desde el Congreso, el diputado Jaime Araya (independiente-PPD), integrante de la Comisión de Seguridad en la Cámara, catalogó la propuesta como "una buena iniciativa, que pretende operativizar normativa que está dictada hace mucho tiempo y que es de difícil ejecución".

"El ministro (Rabat) podría aprovechar, junto con generar esta agencia o eventualmente dotar de facultades adicionales a la Caja de Crédito Prendario para que se haga cargo de esto, también es importante operativizar aquella norma que está contenida en la última modificación de la Ley 20.000, que habilita que parte de los bienes que sean decomisados en contexto de narcotráfico puedan ser destinados a las policías o al Ministerio Público", agregó el parlamentario.

En tanto, el diputado Patricio Pinilla (DC) sostuvo que el anuncio de Justicia va en el camino correcto, pero matizó en que aún es insuficiente, pues apuntó que también se debe perseguir el patrimonio vinculado a delitos económicos.

"Hasta ahora el Gobierno ha tenido cierto sesgo por evitar apuntar con fuerza a la persecución del dinero y saber dónde se encuentra, cómo se administra y liquidarlo cuando esto está en manos de personeros que se esconden en oficinas o en directorios de empresas", enfatizó.

El legislador indicó que está "muy bien buscar una agencia que liquide y administre los bienes que son incautados del crimen organizado, pero también sería importante ir directamente por el levantamiento administrativo del secreto bancario o darle urgencia al registro de vándalos de cuello y corbata".