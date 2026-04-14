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Tópicos: Cultura | Literatura

Vuelve el Festival Penguin a Providencia: "Hay una efervescencia por la literatura"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El evento se realizará entre el 24 y el 26 de abril.

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Este 24, 25 y 26 de abril la Fundación Cultural de Providencia recibirá la quinta edición del Festival Penguin, un evento dedicado a la literatura y a las culturas en general.

Jorge Andrés González, director de la Fundación Cultural de Providencia, señaló en Una Nueva Mañana que "el público de todas las edades nos expresa una efervescencia por la literatura".

"El haber agregado un día más da cuenta del éxito que ha tenido este festival en sus ediciones anteriores, además se nota por la respuesta de nuestros vecinos y del público en general", agregó.

La V edición del Festival Penguin se realizará entre el 24 y el 26 de abril en la Fundación Cultural de Providencia. La entrada es gratuita.

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