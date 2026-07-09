Museo de Arte Contemporáneo conmemora medio siglo de su fototeca con especial exposición

El Museo de Arte Contemporáneo de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile (MAC) se encuentra conmemorando los 50 años de su fototeca con una especial y masiva exposición.

Se trata de "Colección MAC: Modulaciones de la imagen fotográfica", proyecto curatorial que recorre el desarrollo de esta disciplina desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, por medio de 175 piezas.

"Esta fototeca fue la primera colección pública de fotografía en un museo de arte en Chile y su creación respondió a una política que buscó integrar institucionalmente esta disciplina como obra de arte", destacó Paulina González, encargada editorial del MAC y co-curadora de la obra.

La exposición, que se estructura a partir de 31 obras invitadas y 144 de la Colección MAC, presentará piezas de 80 artistas y fotógrafos, entre los que se encuentran los nacionales Alfredo Jaar, Juan Domingo Marinello, Marcelo Montecino, Francisca Montes, Juan Pablo Langlois, Magdalena Correa, Bob Borowicz, Catalina González, Julia Toro, Bernardo Oyarzún, Paz Errázuriz, Francisco Copello, Enrique Zamudio, Paloma Palomino, Jorge Brantmayer, Janet Toro, Lotty Rosenfeld, y Paulina Humeres, entre otras y otros

La exhibición doble se inaugurará este viernes 10 de julio en Mac sede Parque Forestal y se podrá ver desde el 11 de julio al 11 de octubre en el zócalo de MAC Parque Forestal y desde el 18 de julio al 27 de septiembre en las salas 12 y 13 de MAC Quinta Normal. La entrada es liberada.