Arrau por PDI parapetado que denunció amenazas: "Hay que investigarlas y tomarlas muy en serio"

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, afirmó que las denuncias de corrupción y amenazas vertidas por el subcomisario de la PDI Rodrigo Silva deben ser investigadas con la máxima seriedad, luego de que el funcionario fuera internado de urgencia tras autoinferirse heridas mientras se encontraba bajo custodia policial.

El funcionario de 47 años alarmó a los vecinos de Las Condes la tarde noche del martes pasado, al encerrarse en una oficina de abogados de calle Las Tranqueras, desde donde acusó a colegas y fiscales "corruptos" de amedrentarlo tras obligarlo a delinquir.

Tras la denuncia, el detective quedó recluido en su domicilio con punto fijo de Carabineros, como él mismo había requerido, y prohibición de acercamiento a cualquier personal de la PDI.

Sin embargo, fue en ese contexto que el funcionario supuestamente se escapó por el techo de su casa y huyó del lugar por los patios de los vecinos, sin que los carabineros que custodiaban su hogar se percataran. Posteriormente, según se indicó, retornó herido a su hogar durante la madrugada.

"No podemos minimizar denuncias de ninguna índole"

En el marco de una fiscalización en la comuna de Santiago, Arrau abordó el caso y sostuvo que "ayer mismo tomé contacto con el Director Nacional de Investigaciones y, efectivamente, como cualquier denuncia sobre este tipo de potenciales irregularidades, hay que investigarla, hay que tomarlas todas muy en serio".

"No podemos minimizar denuncias de ninguna índole y menos cuando son de corrupción dentro de las instituciones, pero claramente hay que investigar para ver los hechos y la veracidad o no de los mismos", complementó.

Arrau subrayó que "ese resguardo es lo que se ha instruido por parte de las autoridades para que esta persona tenga la protección debida, ya que hizo denuncias de algunas amenazas, que es lo que hay que investigar hoy día".