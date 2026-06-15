Museo de Bellas Artes cancela exposición de León Ferrari por recortes de presupuesto

Luego de tres años de trabajo silencioso, la exposición retrospectiva del artista argentino León Ferrari en el Museo de Bellas Artes no se llevará a cabo.

En conversación con El Mostrador, Varinia Brodsky, directora de dicho recinto, confirmó que la exhibición fue suspendida "por falta de presupuesto".

"Llevábamos alrededor de tres años trabajando en ella, desde que asumí la dirección del Museo, junto a los curadores Cecilia Rabossi y Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina, y la Fundación Augusto y León Ferrari", detalló.

La cancelación de la muestra ocurre tras los ajustes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que aplicó un recorte cercano al 10% en su presupuesto- superando el 3% sugerido por Hacienda-, lo que significa una reducción total que ronda los 51.000 millones de pesos para la cartera.

Según un informe del Observatorio de Políticas Culturales (OPC), esta reducción afectó directamente a programas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, siendo el Fondo de Mejoramiento Integral de Museos uno de los más perjudicados con una baja del 65,6%.

Ante este escenario, Brodsky advirtió que "los presupuestos otorgados para los museos a nivel nacional son insuficientes".

Las secuelas del recorte

Al ser consultada sobre las repercusiones de suspender esta colaboración bilateral entre Chile y Argentina, la directora del Museo de Bellas Artes señaló que "suspender esta exposición tiene consecuencias que merman el desarrollo del Museo, indudablemente".

A esto agregó que "perder esta oportunidad es fragilizar la institución, la pérdida de una inversión de trabajo de tres años, relaciones institucionales y sobre todo la fragilidad de las confianzas que se forjan".

El legado del León de Oro latinoamericano

La muestra iba a ser la primera exposición individual en Chile dedicada de forma íntegra a León Ferrari (1920-2013), creador de la historia reciente del arte latinoamericano que recibió el León de Oro en la Bienal de Venecia de 2007 gracias a un trabajo que abarcó disciplinas como la plástica, el collage, la escultura y las caligrafías abstractas.

A lo largo de su carrera, la producción del artista argentino estuvo marcada por una mirada política y social, centrada principalmente en la denuncia contra el autoritarismo, la intolerancia religiosa y las violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras del Cono Sur.