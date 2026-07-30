Pelearon hasta el final: O'Higgins cayó por penales ante Boca Juniors en la Sudamericana

O'Higgins lamentó una dolorosa eliminación en play-offs, o dieciseisavos de final, de la Copa Sudamericana 2026 ante Boca Juniors, a través de la tanda de penales luego del triunfo chileno 1-0 que dejó el global empatado 1-1.

El "Capo de Provincia" inició con una alta presión, complicando a la defensa "xeneize" que pese a las dificultades, logró ingeniárselas para salir jugando e impedir algún desajuste crítico.

Un remate desviado de Arnaldo Castillo y algunas insistencias que dieron en la defensa fueron los avisos de O'Higgins. Boca también armó un par de buenos ataques, pero también le pesaron las decisiones del último pase y el finiquito.

Tras la primera etapa marcada por la lucha, el equipo de Rodolfo Arruabarrena puso paños fríos con la posesión del balón más calmada en el segundo tiempo, rompiendo líneas con Tomás Aranda, quien asestó un tiro en el travesaño.

Francisco González apareció con un golazo de volea al minuto 72' para la algarabía en El Teniente y mandar la definición hasta los "doce pasos".

Miguel Brizuela estuvo cerca del gol de la clasificación chilena con un cabezazo elevado en el área tras una pelota parada; principal arma para los celestes de Lucas Bovaglio.

Boca no se quedó atrás, pues forzó dos notables voladas de Omar Carabalí que impidieron a los trasandinos retomar la ventaja en el global. Tras un tenso final de pelotazos constantes, acabó el tiempo reglamentario.

En los penales, Thiago Vecino mandó su remate a las nubes y Luis Pavez vio atajado su remate por parte de Alvaro Montero. Aunque Tomás Aranda regaló su tiro "a lo Panenka", Boca anotó el quinto penal que selló el 4-3 del desempate.

Con este resultado, los "Xeneizes" se citaron en octavos de final con Recoleta FC de Paraguay, que ganó el Grupo D de la Copa Sudamericana.

Ficha del O'Higgins vs. Boca Juniors:

O'HIGGINS (1): Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo [C], Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva (78' Tomás Avilés), Bryan Rabello (62' Bastián Yáñez); Francisco González, Arnaldo Castillo, Martín Sarrafiore (78' Thiago Vecino). DT: Lucas Bovaglio

BOCA JUNIORS (0): Alvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes [C], Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Sebastián Villa (57' Leonel Flores). DT: Rodolfo Arruabarrena

ESTADIO: El Teniente, Rancagua

ARBITRO: Wilmar Roldán (COL)

GOLES: 1-0: 72' Francisco González (OHI)

TARJETAS AMARILLAS: 65' Leandro Lozano (CABJ); 68' Nicolás Figal (CABJ); 79' Lautaro Flores (CABJ); 83' Tomás Avilés (OHI); 90+2' Felipe Faúndez (OHI)