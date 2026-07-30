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Tópicos: País | Gobierno | Gabinete

Exsubsecretario insiste en que no consumió drogas y apunta contra laboratorio

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Juan Pablo Rodríguez salió al paso de las declaraciones de Corthorn Health, que desestimó su petición de pasar la contramuestra a otro laboratorio.

"Yo no consumo drogas y no sé que fue lo que condujo al resultado del 12 de junio", dijo la exautoridad.

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El exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, insistió en que no consumió drogas -tras el examen que determinó su salida del gobierno- y salió al paso de las declaraciones del laboratorio ante la falta de una contramuestra.

La polémica resurgió luego que Corthorn Health indicara que Rodríguez no solicitó el análisis de la contramuestra, ya que pidió que ésta fuera enviada a otro laboratorio, lo que -de acuerdo a la empresa- interrumpiría la trazabilidad de la muestra.

"El resultado fue ratificado en dos evaluaciones independientes, efectuadas en momentos distintos y bajo la misma metodología analítica", recalcaron.

Ante estas palabras, Rodríguez reafirmó "lo que siempre he dicho, yo no consumo drogas y no sé que fue lo que condujo al resultado del 12 de junio y estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para poder descubrirlo y tratar de demostrarlo".

"Ante el comunicado que sacó el laboratorio Corthorn Health, que transgrede cualquier protección de datos personales y confidenciales de los pacientes, tengo la obligación de desmentirlo. En primer lugar, yo sí solicité la contramuestra a ese laboratorio. ¿Qué garantías ofrece de reconocer su error un laboratorio que este tipo de cuestiones prefiere ventilarla antes por la prensa que por los conductos regulares? Yo creo que ninguna", añadió.

La exautoridad se ha realizado diferentes exámenes de orina y pelo en otros laboratorios, los que espera que confirmen que no ha consumido estupefacientes.

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