Consejo de Monumentos aprobó resguardo de casas y archivos de Assler, Antúnez, Barrios y Balmes

El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) acordó -por unanimidad- aprobar las solicitudes de declaratoria como Monumento Nacional, en categoría de Monumento Histórico, de las casas, archivos y fondos documentales de cuatro importantes artistas nacionales: el escultor Federico Assler, el matrimonio de pintores conformado por José Balmes y Gracias Barrios, y el artista visual Nemesio Antúnez.

Las solicitudes incluyen el Taller Roca Negra de Federico Assler, en San José de Maipo; la casa y archivos del matrimonio de pintores Gracia Barrios y José Balmes, en Ñuñoa; y el fondo documental del destacado artista visual Nemesio Antúnez, que está resguardado por la fundación dedicada a su obra.

A la sesión asistieron Federico Assler (96 años) y su esposa, Francisca Délano, así como Elisa Triviño Balmes, nieta mayor del matrimonio Balmes Barrios, y Guillermina Antúnez, hija de Nemesio Antúnez.

"Este es un hito importantísimo para poner en valor y resguardar el patrimonio artístico en nuestro país, con acervos que nos permiten profundizar en la vida, proceso artístico y obra de cuatro artistas trascendentales del arte nacional en el siglo XX. Gracias al trabajo de las familias y organizaciones la ciudadanía puede acceder a esta información y acercarse al arte desde una nueva mirada. El objetivo ahora es proyectar este gran legado a las nuevas generaciones", comentó la presidenta del CMN, Carolina Pérez Dattari.

La también subsecretaria del Patrimonio Cultural destacó también "la labor de las fundaciones, equipos y familias, que han asumido durante años la tarea de proteger, clasificar y conservar cientos de documentos y obras. Su compromiso y generosidad, al poner este patrimonio a disposición de la ciudadanía, resultan fundamentales para que estas declaratorias sean hoy una realidad".