Ministerio del Deporte suspendió actividades en el Estadio Nacional por el Día del Patrimonio

La Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional no podrá recibir público durante el próximo Día del Patrimonio, el cual se celebrará en dos jornadas este sábado 30 y domingo 31 de mayo.

Según anunció la entidad a cargo de estos sitios de Memoria en el coloso de Ñuñoa no operarán durante la jornada del sábado 30 "a pesar de haber informado y coordinado con la administración del estadio y todas las autoridades competentes".

De acuerdo a El Mostrador la Corporación se contacto previamente con el Ministerio del Deporte y con la ANFP para solicitar la reprogramación de un partido de Universidad de Chile (contra Deportes Concepción) que había sido fijado para ese mismo día.

Sin embargo la autoridad se inclinó por el partido de fútbol y decidió cerrar los recorridos patrimoniales para el sábado 30. Además tendrán un horario limitado para el domingo 31 desde las 10:00 a las 17:00 horas.

"No poder abrir los Sitios de Memoria en ambas jornadas, una fecha tan esperada por cientos de personas y familias, nos preocupa y entristece profundamente", señaló la Corporación en redes sociales.