Engel: Meter a la Dipres en peleas entre gobiernos es debilitarla por una ganancia política

El economista y director del centro de estudios Espacio Público, Eduardo Engel, manifestó este martes, en Cooperativa, su profunda preocupación por el tono del debate económico actual, centrado en las acusaciones cruzadas del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y su predecesor, Nicolás Grau, luego de la presentación del primer Informe de Finanzas Públicas (IFP) del actual Gobierno, en el que se acusaron "inconstencias" por 10.500 millones de dólares en las proyecciones de la deuda pública por parte de la Administración anterior.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el académico de la Universidad de Chile lamentó los ataques del actual jefe de Teatinos 120 —quien deslizó la opción de buscar sanciones e investigaciones administrativas— y respaldó la postura del ex secretario de finanzas de Gabriel Boric de reunir a los equipos técnicos para revisar las metodologías, enfatizando que las proyecciones siempre varían según el entorno económico.

"Yo, cuando voy haciendo proyecciones, tengo que hacer supuestos respecto a un montón de cosas y el entorno económico va cambiando de una proyección a otra. Entonces, puede cambiar el tipo de cambio, pueden cambiar las proyecciones de crecimiento, puede cambiar lo que fue la recaudación fiscal, que fue menor de lo esperado. Todas esas cuestiones no significan que una proyección que yo hice fue hecha adrede con errores", explicó Engel.

"Las proyecciones tienen supuestos, y es una pena que los técnicos de Dipres —que la mayoría son los mismos del Gobierno anterior y el actual— no hayan conversado esto antes para ver en qué cambiaron los supuestos que hicieron. (...) Acá realmente hemos tenido un ministro de Hacienda que ha entrado mucho más en el juego político de corto plazo de lo que era habitual en sus antecesores. No recuerdo algo así en los 36 años que llevamos desde el retorno a la democracia", fustigó.

El director de Espacio Público señaló que la Dirección de Presupuestos (Dipres) es un pilar fundamental para la estabilidad del Estado chileno cuyo rol principal es, precisamente, contener el gasto.

Por lo mismo, alertó que "debilitar a la Dipres y meterla en estas peleas entre el Gobierno actual y el Gobierno anterior, cuando la mayoría de la gente en la Dipres sigue siendo la misma, son gente técnica pero se sienten incómodos en esta tensión... Es como debilitar instituciones sólidas claves de nuestra democracia por una eventual ganancia política a corto plazo que en el mediano plazo va a ser pérdida para todos".

"Lo realmente relevante es que se confirma que tenemos un problema fiscal importante"

Engel enfatizó que "lo relevante realmente" es que, con los datos actuales, "se confirma lo que ya sabíamos desde abril de este año con proyecciones del Fondo Monetario y que fue confirmado en mayo por el Consejo Fiscal Autónomo: que tenemos una situación fiscal complicada, una situación fiscal estresada, y que el proyecto misceláneo del Gobierno no hace más que aumentar esos problemas fiscales".

En esa línea, el economista abogó por "un trato civilizado entre ministros y exministros" de Hacienda, pues "mientras más estresada está la discusión política, mientras más polarizados estamos, es más difícil contener el gasto fiscal".

Como ejemplo de este riesgo, criticó las concesiones populares que el Ejecutivo ha realizado en el Congreso para asegurar los votos de su megarreforma, como la reducción del IVA a los pañales o mantener privilegios tributarios a las pymes.

"Empezar a jugar con el IVA es políticamente siempre atractivo, a la gente le va a encantar, pero el IVA es la principal fuente de ingresos fiscales en Chile. (...) Si vamos a erosionar eso, tenemos que ir pensando con qué lo vamos a reemplazar. Esto es realmente aumentar el déficit fiscal en el mediano y largo plazo", subrayó Engel.