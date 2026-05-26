¡Fiesta en Rancagua! O'Higgins logró avanzar en la Copa Sudamericana tras vencer a Millonarios

O'Higgins venció por 2-1 a Millonarios en el Estadio El Campín de Bogota y logró una trabajada clasificación en la última fecha de la fase de grupos y se instaló en los play-offs de la Copa Sudamericana 2026.

En los primeros minutos, los locales fueron superiores y buscaron abrir el marcador rápidamente, pero fue el "Capo de Provincia" quien se adelantó en el encuentro con un golazo de Bastián Yáñez (7'), quien conectó un buen centro de Francisco González dentro del área.

El partido continuó con el mismo panorama y, en los minutos finales del primer tiempo, Alan Robledo (38') amplió la ventaja para el cuadro de Rancagua con un certero cabezazo. Así, O'Higgins se fue al descanso con una cómoda ventaja en medio de los múltiples silbidos de los hinchas de Millonarios presentes en El Campín en contra de sus jugadores.

En el complemento, Millonarios salió con otra actitud, dominando claramente y buscando un descuento rápido, que llegó por medio del exjugador de Universidad de Chile, Rodrigo "Tucu" Contreras (54'), con un fuerte remate dentro del área tras aguantar de espaldas.

En los minutos finales, los locales se lanzaron con todo en busca del empate que les daba la clasificación, pero no lo consiguieron y el conjunto chileno terminó sellando su paso a la siguiente fase.

O'Higgins disputará el play-offs de la Copa Sudamericana, donde se medirá ante algún equipo proveniente de la Copa Libertadores que haya finalizado tercero en su grupo.

Sao Paulo lideró el Grupo C y avanzó directamente a octavos de final, mientras que Millonarios y Boston River quedaron eliminados.

El sorteo de esta instancia será el viernes 29 de mayo en Paraguay.